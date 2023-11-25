Главное
Спецоперация на Украине
08:17 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала “Россия 24” филиала федерального государственного унитарного предприятия “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания” “Государственная телевизионная компания “Телеканал “Россия”, город Москва (посмертно)”, — говорится в указе.

В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.

Телеканал «Россия 24», официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир