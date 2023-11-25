Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала “Россия 24” филиала федерального государственного унитарного предприятия “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания” “Государственная телевизионная компания “Телеканал “Россия”, город Москва (посмертно)”, — говорится в указе.
В среду Минобороны сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и погиб. Ему было 38 лет. Следственный комитет начал расследование.
Телеканал «Россия 24», официальный представитель МИД Мария Захарова, Союз журналистов и МЧС принесли соболезнования родным и близким корреспондента, а в СЖР выступили с предложением наградить его государственной наградой посмертно.