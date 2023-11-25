09:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 25 ноября 2023 года
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 25 ноября 2023 года.
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1 Газ существует и будет бесперебойно поставляться: Голубое топливо для Гагаузии, Тараклии и Оргеева уже закуплено, но процессу вставляют палки в колёса.
2 Им всегда лучше жевать, чем хоть что-то говорить: Жителям Молдовы становится стыдно, когда кто-то из правящей PAS начинает сыпать «философскими откровениями».
3 На Молдову надвигается первая мощная метель и мороз до — 10 градусов: синоптики обявили «желтый код» в связи со снегопадами.
4 Апелляционная палата Кишинева отклонила требование кандидата от PAS аннулировать результаты голосования на выборах мэра в Оргееве.
5 Гастарбайтеры подумали и перестали слать денежки: Объём переводов в Молдову упал на $20 миллионов.