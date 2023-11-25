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09:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 25 ноября 2023 года

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 25 ноября 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1 Газ существует и будет бесперебойно поставляться: Голубое топливо для Гагаузии, Тараклии и Оргеева уже закуплено, но процессу вставляют палки в колёса.

2 Им всегда лучше жевать, чем хоть что-то говорить: Жителям Молдовы становится стыдно, когда кто-то из правящей PAS начинает сыпать «философскими откровениями».

3 На Молдову надвигается первая мощная метель и мороз до — 10 градусов: синоптики обявили «желтый код» в связи со снегопадами.

4 Апелляционная палата Кишинева отклонила требование кандидата от PAS аннулировать результаты голосования на выборах мэра в Оргееве.

5 Гастарбайтеры подумали и перестали слать денежки: Объём переводов в Молдову упал на $20 миллионов.

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