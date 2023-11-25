09:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе 29 женщин родили детей после 45 лет
За последнее десятилетие число матерей в возрасте 40+ увеличилось с 1,4% до 4%.
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По данным Кемеровостата, в 2022 г. 29 женщин в регионе родили детей после 45 лет. Более половины малышей были в семьях третьими и так далее.
В ведомстве отмечают, что за последнее десятилетие доля матерей в возрасте 40 лет и более — увеличилась с 1,4% до 4%. И напротив, доля детей, родившихся у матерей, не достигших 20 лет, снизилась с 6,6% до 5,8%.
Ежегодно около 20 тыс. женщин в Кузбассе становятся матерями впервые или повторно. Средний возраст женщин при рождении первого ребенка в 2022 г. составил 25,1 года, а детей всех очерёдностей рождения — 28,3 года. За последние десять лет этот показатель увеличился на 1,1 года.
Ранее мы сообщали, что более тысячи кузбасских многодетных мам в 2023 г. вышли на пенсию досрочно и что рождаемость в регионе падает: Кемеровская область стала первой в Сибири по низкой рождаемости.