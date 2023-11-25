Главное
Спецоперация на Украине
10:14 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Самолёт из Новосибирска экстренно приземлился в Челябинске

Пассажирке самолета, летевшего из Новосибирска в Сочи, стало плохо.

В связи с чем экипаж экстренно сел в Челябинске, сообщили в справочной службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что вылет из Толмачево был совершен в 06:15, в пути пассажирке стало плохо, в связи с чем было принято решение экстренно сесть в Челябинске. Вылет в Сочи запланирован в 19 часов.

Всего на рейс зарегистрирован 201 пассажир, в том числе четыре ребенка. Пассажиров разместили в гостиницах Челябинска.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области 25 и 26 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек в Новосибирске
Жителей Новосибирска предупредили о финансовых пирамидах в Telegram
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта