10:14 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Самолёт из Новосибирска экстренно приземлился в Челябинске
Пассажирке самолета, летевшего из Новосибирска в Сочи, стало плохо.
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В связи с чем экипаж экстренно сел в Челябинске, сообщили в справочной службе Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что вылет из Толмачево был совершен в 06:15, в пути пассажирке стало плохо, в связи с чем было принято решение экстренно сесть в Челябинске. Вылет в Сочи запланирован в 19 часов.
Всего на рейс зарегистрирован 201 пассажир, в том числе четыре ребенка. Пассажиров разместили в гостиницах Челябинска.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области 25 и 26 ноября объявлено штормовое предупреждение.