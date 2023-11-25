10:08 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбург на один день прибыл поезд Деда Мороза
Посмотреть на сказочный локомотив можно 25 ноября.
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В Екатеринбург прибыл сказочный поезд Деда Мороза. Сияющий в огнях и гирляндах он остановился 25 ноября на железнодорожном вокзале, чтобы целый день радовать детей и взрослых.
Поезд мчался из Великого Устюга с 11 ноября. На перроне станции «Екатеринбург-Пассажирский» с раннего утра уже не протолкнуться, дети и их родители с нетерпением ждут прибытия новогоднего локомотива. Ровно в 10:00 раздался громкий гудок, и поезд наконец прибыл!
Для свердловчан провели праздничный концерт, к маленькими зрителям сначала вышли сказочный Гном и Снеговик. Немного поразвлекав публику, к ребятам вышла Снегурочка, и только после дружных криков из вагона вышел Дедушка Мороз.
— Малыши и взрослые, спасибо вам, что пришли встретить. Я ехал к вам из Великого Устюга, из вотчины своей сказочной, — обратился к уральцам главный волшебник.
После Дед Мороз открыл волшебный сундук с подарками, пожелал всем счастливого Нового года богатырского здоровья и самых сказочных чудес, а затем забрал у малышей письма, в которых они рассказали о самых желанных подарках и сюрпризах.
— Очень классный праздник, мне и ребятне все понравилось. Особенно здорово, что можно подойти к самому паровозу, даже зимний мороз нам не испортил утро, — рассказывает «КП-Екатеринбург» мама с двумя детьми.
Каждый желающий весь день до 21:00 сможет посмотреть на поезд Деда Мороза, сделать памятные и яркие фото со сверкающими вагонами и паровозом, посетить вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан.
Те, у кого были куплены билеты, смогут пообщаться с Дедушкой в его приёмной, принять участие в квестах в поезде и посетить кукольный спектакль.
Уже 26 ноября новогодний поезд отправится дальше. За все путешествие Дед Мороз вместе с командой побывает в 80-городах. Поездка продлится 64 дня и завершится в канун Старого Нового года в Великом Устюге.