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12:10 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

БелЖД запускает дополнительные поезда на время новогодних праздников

Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на время новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: Смартпресс

Так, на период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года уже назначено 144 дополнительных поезда в межрегиональном и международном сообщениях.

По территории Республики Беларусь в этот период будут курсировать 90 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Пинск, Витебск — Брест, Гродно — Орша — Витебск, Гродно — Орша — Кричев, Гродно — Орша — Коммунары.

В международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» дополнительно назначено 54 поезда по популярным у пассажиров направлениям: Минск- Москва, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Минск — Санкт-Петербург.

Продажа билетов уже открыта.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и межрегиональном сообщениях продолжается, сообщили в пресс-службе организации.

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