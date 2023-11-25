14:49 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 26 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 26 ноября 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 26 ноября Acтана.
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Выставка K-Maestro (Музей энергии будущего, пр. Мәңгілік Ел).
11.00 — Детский спектакль «Ай, да, Ленька!» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
12.00 — Кмнопоказ «Унесенные призраками» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
12.00 — Спектакль «Петя и Волк» (Astana Opera, ул. Кунаева, 1).
12.00 — Лекция «Если бы Кьеркегор вел блог о любви и созависимости…» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
14.00 — Лекция «Аватар: культурный символизм» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
14.00 — Семейный шахматный турнир в зоне отдыха BalQaragay (Зона отдыха «BalQaragay», п. Малотимофеевка 2, 25 км от г. Астана по Карагандинской трассе).
15.00 — Вечеринка в честь дня рождения BAO Sushi & Noodles bao (ТРЦ Mega Silk Way, пр. Кабанбай батыр, 62).
15.00 — Мюзикл «Гауһартас» (Музыкальный театр юного зрителя, ул. Ж. Омарова, 47Б).
16.00 — Лекция «“Портрет Дориана Грея”: Прекрасное и парадоксальное в романе» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
17.00 — Вечеринка Krasnoffparty (Zima Gold, пр. Туран, 21).
18.00 — Концерт акустической музыки (Кабанбай батыра 43 Г, блок D).
18.00 — «Жошы хан» спектаклі (Театр им. К. Куанышбаева, улица Калибека Куанышбаева, 8/1).
18.00 — Опера-балет «Калкаман — Мамыр» (Astana Opera, ул. Кунаева, 1).
18.00 — Спектакль «Народная кадриль» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
19.00 — Спектакль «Ғашықтар» (Театр «Жастар», улица Илияса Есенберлина, 10).
20.00 — Stand up: Открытый Микрофон (Garage Music Bar, улица Александра Кравцова, 6).
20.00 — Проверочный stand up концерт (VZлетный, проспект Кабанбай Батыра, 34).
20.00 — Стендап-концерт Биржана Кабылбаева: новая программа (The Bus, Кургальжинское шоссе, 3).
Алматы.
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Опасные связи» (Telli Gallery, пр. Достык, 250).
10.00 — Выставка «Цвета моей бесконечности» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка к 100-летию художника Михаила Ким (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — 2-х дневный интенсив «Школа социального проектирования» (Qlab City, проспект Абая, 90).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Спектакль «Пламенное сердце» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
11.00 — Форум креативных индустрий Центральной Азии (Q-Lab, пр. Абая, 90).
11.00 — Спектакль «Финист ясный сокол» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
12.00 — Выставка Асель Кенжетаевой (101 Dump Gallery, улица Панфилова, 101).
12.00 — Выставка Biz bar edik (Egin Art space, улица Нурмакова, 79).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
12.00 — Международный турнир по эстетической групповой гимнастике (Дворец спорта им. Балуана Шолака, пр. Абая 44).
12.00 — Спектакль «Алиса в стране чудес» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
12.00 — Спектакль «Алдар Косе» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
16.30 — Стендап-шоу «Дневной микрофон» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
17.00 — Вечер по настольной игре «Катан» (KAVKAZ BAR, бульв. Бухар Жырау, 66).
17.00 — Спектакль Osborn (Республиканский академический немецкий драматический театр, ул. Папанина 70/1).
18.00 — Премьера детского спектакля «Собака-пёс» (Семейный театральный центр «Керемет», мкр. Керемет, дом 7к40).
18.00 — Концерт The Best of Beethoven (Казахская государственная филармония им. Жамбыла, улица Калдаякова, 35).
18.00 — Аңсаған Садирхановтың жеке стендап концерті (Театр Interius, ул Абдуллиных, 38 (уг. ул. Айтеке би)).
18.00 — Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
18.00 — Концерт «По страницам золотой классики» (КазНТОБ им. Абая, ул. Кабанбай Батыра 110).
18.00 — Спектакль «Любовь. Письма» (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова)).
18.00 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
18.00 — Спектакль «Маркиз Де Сад» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
18.00 — Спектакль «Интимная комедия» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.00 — Спектакль «Уроки французского» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.30 — Спектакль «Екеуміз» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
18.30 — Спектакль «Баянсыз бақ» (Театр им. Г. Мусрепова, пр. Абылай хана 38).
19.00 — Стендап-концерт «Новые шутки» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
19.00 — Спектакль «Сказ про Федота-стрельца» («ТеатРон», ул. Прокофьева, 144).
19.00 — Neo Soul Essentials — Камилла Азбенова и резиденты джаз-клуба (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
19.00 — «Qazaqsha терапия» концерті (Государственный театр кукол, ул. Пушкина 63).
19.00 — Спектакль «Мушкетеры. Перделер» (Большая сцена театра ARTиШОК, улица Гоголя, 40).
19.00 — Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая 117).
19.30 — Музыкальное выступление Ерлана Кокеева (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Стендап-концерт «Открытый микрофон» (Barbolsyn, ул. Казыбек би, 64).
20.00 — Свидетельский спектакль «Смелость быть собой» (Независимый Экспериментальный Театр «Арт-убежище BUNKER», ул. Досмухамедова, 78А).
20.00 — Концерт группы «Каста» (Motor Club, пр. Назарбаева 50).
21.00 — Стендап-концерт Stand Up Money Mic (Ray Stand up pub, ул. Нурмакова, 51а).
21.00 — Женский стендап-концерт (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).