12:46 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Акимат Астаны обратился к жителям в связи с непогодой
В столице ожидаются туман, поземок, гололедица. Акимат Астаны просит жителей быть осторожными, сообщает Zakon.kz.
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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и в 12 регионах страны. Как отмечают синоптики, в столице ожидаются туман, поземок, гололедица и ветер с порывами до 15−20 м/с.
По данным столичного акимата, все коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.
25 ноября на большей части Казахстана ожидаются туман, метель, гололед и усиление ветра.