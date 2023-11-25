15:25 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Горнолыжные центры Беларуси начинают сезон
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горнолыжные центры Беларуси начинают сезон 2023−2024, сообщает БЕЛТА.
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Так, в горнолыжном комплексе «Логойск» уже 24 ноября в 16.00 начал работать учебный склон и четвертая трасса, проанонсированы первые ночные катания.
Сегодня на 14.00 объявил старт горнолыжный центр «Солнечная долина», который расположен в столице в микрорайоне Курасовщина. Как отмечается на сайте, будут работать учебный склон, аттракцион «Альпийские горки», прокат оборудования, ski-сервис. Можно воспользоваться услугой инструктора.
Горнолыжный центр «Силичи» анонсировал начало катаний 1 декабря в 12.00. Будут открыты трассы № 1, 3, 6 и учебный склон. Сейчас их готовят к приему гостей. Оборудование для оснеживания работает круглосуточно. В первую очередь внимание уделяется основным маршрутам — № 1, 3 и учебной трассе.
Также можно отлично провести время в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи». По сообщению пресс-службы Министерства спорта и туризма, спортивная база открыта для всех желающих. Здесь по живописному маршруту вдоль лесных массивов проложили лыжную трассу протяженностью 2,5 км.