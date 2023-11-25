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14:00 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев предупредили об опасности зимнего солнца


Из-за отражения от снега интенсивность излучения практически удваивается.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 6 м/с 56% 768 мм рт. ст. +6°

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин 25 ноября рассказал об опасности зимнего солнца.

В беседе с RT он объяснил, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи. Этот тип лучей спокойно доходит до поверхности Земли даже через облака, поэтому даже зимой и в пасмурную погоду они наносят вред.

Как указал Шамин, UVA-лучи также негативно сказываются на зрении. По его словам, из-за отражения от снега интенсивность излучения практически удваивается, чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. Также при длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения.

Шамин призвал защищать кожу и глаза в зимнее время не менее тщательно, чем летом. Он рассказал, что для защиты глаз есть фотохромные очки, линзу в которых меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей, пишут «Известия».

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