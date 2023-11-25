В Красноярском крае разрабатывают единую карту жителя

«У нас очень большие амбициозные планы, мы ставим серьезные задачи и хотим внедрить это проект комплексно. Единая карта жителя нашего региона призвана объединить в себе разные сервисы и услуги: от поездок в общественном транспорте до контроля школьного питания, использования как льготного рецепта и многого другого. То есть этот проект фактически трансформирует экономическую систему региона в плане оказания отдельных социальных услуг. Поэтому в кратчайшие сроки будем тему доводить до конца, запускать и развивать», — прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Предполагается, что проект будет запущен до конца марта будущего года. Карта будет действовать на базе платежной системы «МИР» и позволит получить доступ ко всем цифровым сервисам региона, в частности — к получению различных социальных мер поддержки.
В рамках форума своим опытом внедрения подобных карт поделились представители Санкт-Петербурга, Рязанской, Оренбургской, Свердловской, Мурманской областей, ЯНАО и других территорий. Работы ведутся в рамках национального проекта «Цифровая экономика».