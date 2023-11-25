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13:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Красноярском крае разрабатывают единую карту жителя

КРАСНОЯРСК, 25 ноября, ФедералПресс. В Красноярске идет разработка единой цифровой карты жителя региона. Об этом было заявлено в рамках Krasnoyarsk Digital Forum.

«У нас очень большие амбициозные планы, мы ставим серьезные задачи и хотим внедрить это проект комплексно. Единая карта жителя нашего региона призвана объединить в себе разные сервисы и услуги: от поездок в общественном транспорте до контроля школьного питания, использования как льготного рецепта и многого другого. То есть этот проект фактически трансформирует экономическую систему региона в плане оказания отдельных социальных услуг. Поэтому в кратчайшие сроки будем тему доводить до конца, запускать и развивать», — прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Предполагается, что проект будет запущен до конца марта будущего года. Карта будет действовать на базе платежной системы «МИР» и позволит получить доступ ко всем цифровым сервисам региона, в частности — к получению различных социальных мер поддержки.

В рамках форума своим опытом внедрения подобных карт поделились представители Санкт-Петербурга, Рязанской, Оренбургской, Свердловской, Мурманской областей, ЯНАО и других территорий. Работы ведутся в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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