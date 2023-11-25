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13:20 (мск), источник: Наш Красноярский край

В центральных районах Красноярского края ожидается сильный снег

Такой прогноз на 26 ноября дают в Среднесибирском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 5 м/с 56% 766 мм рт. ст. +6°

По данным Среднесибирского УГМС, 26 ноября, в воскресенье, в центральных районах, а также в горах южных районов Красноярского края ночью местами ожидается сильный снег. В южных районах, также ночью, сильный западный ветер с порывами 15−20 м/с и метель. на дорогах центральных, южных районов, Республик Хакасия и Тыва гололедица.

В Красноярске, завтра, 26 ноября, облачно с прояснениями, снег, а ночью временами сильный снег. Ветер юго-восточный 1−5 м/с. Днем будет достаточно тепло для конца ноября — −6…-8 градусов. На дорогах — гололедица.

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