13:20 (мск), источник: Наш Красноярский край
В центральных районах Красноярского края ожидается сильный снег
Такой прогноз на 26 ноября дают в Среднесибирском УГМС.
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По данным Среднесибирского УГМС, 26 ноября, в воскресенье, в центральных районах, а также в горах южных районов Красноярского края ночью местами ожидается сильный снег. В южных районах, также ночью, сильный западный ветер с порывами 15−20 м/с и метель. на дорогах центральных, южных районов, Республик Хакасия и Тыва гололедица.
В Красноярске, завтра, 26 ноября, облачно с прояснениями, снег, а ночью временами сильный снег. Ветер юго-восточный 1−5 м/с. Днем будет достаточно тепло для конца ноября — −6…-8 градусов. На дорогах — гололедица.