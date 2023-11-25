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11:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске установят 10 новогодних елок и ледовых городков

Об этом рассказали в мэрии города и опубликовали список мест, где расположатся городки.

Источник: Unsplash.com

К Новому году в Красноярске появятся ледовые горки, скульптуры и елочки. Их будет насчитываться 10 штук. Напомним, что концепция этого года — сказки А. С. Пушкина.

Так, елки установят на Ярыгинской набережной, Предмостной площади, на площади Мира, в парке «Солнечная поляна», в сквере Космонавтов, на озеро-парке «Октябрьский», в парке 400-летия города, в парке «Сибсталь», в сквере «Кировский» и впервые на месте бывшего рынка «Казачий» в Советском районе.

Ледовые городки будут обустроены в других местах. Главная площадка расположится, как обычно, на острове Татышев. Другие горки появятся в парке «Солнечная поляна», в уютном сквере Чернышевского, в сквере «Серебряный», на площади у ДК имени 1 Мая, в парке Гагарина, на Свердловской площади, в скверах Космонавтов, Энтузиастов и Кировский.

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