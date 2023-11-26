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00:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин Desport

МОСКВА. /ТАСС/. Первый магазин спортивных товаров Desport открылся в Москве в торговом центре «Авиапарк» на месте Decathlon, передает корреспондент ТАСС. Как рассказал агентству директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер, сеть планирует до середины декабря запустить большую часть торговых объектов, принадлежавших Decathlon.

Источник: РИА "Новости"

«Магазин в “Авиапарке” открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже», — сказал Кобаррер.

Торговая площадь открывшегося магазина — 5 тыс. кв м, на старте в нем представлено порядка 3−4 тыс. наименований товаров. Затем ассортимент будет расширяться. В целом в магазинах сети будут представлены товары для более 60 видов спорта. Desport позиционирует себя как мультибрендовая сеть.

«Наша цель — покрыть все потребности покупателей. Нам нужно выбирать качественные доступные товары, учитывая то, что основным критерием выбора магазина для россиян является соотношение цены и качества. А наша миссия — вдохновлять людей заботиться о своем благополучии, как ментальном, так и физическом, через спорт и активный образ жизни», — отметил Кобаррер.

Дальнейшие планы

Открытия магазинов продолжатся в Москве и Санкт-Петербурге, затем свою работу начнут торговые объекты в регионах. Кроме того, компания Desport уже организовала производство товаров собственных торговых марок (СТМ) как в России, так и за рубежом.

«В январе-феврале первые товары появятся в магазинах. В результате у нас будут представлены как эксклюзивные и известные бренды, так и наши СТМ. Мы хотим создать ассортимент, который будет отличаться от конкурентов», — сказал директор по маркетингу сети.

Компания АРМ в сентябре 2023 года приобрела бизнес Decathlon в России. Сети принадлежало 36 объектов — 35 магазинов и склад. Кобаррер указал, что Desport от объектов не отказывается, склад уже начал работу. Топ-менеджер допустил и дальнейшее расширение сети в России.

«Когда мы откроем все магазины, проверим их работу, проверим позиционирование, улучшим наше предложение для клиентов, в 2025 году — все возможно. В 2024 году первая цель — открыть наш сайт (интернет-магазин — прим. ТАСС), потому что мы обязательно хотим быть омниканальным», — сказал директор по маркетингу.

Кроме того, Desport сохранила российскую команду Decathlon. «Это невероятные специалисты, и даже наши продавцы — это эксперты в спорте, которые могут советовать и помогать клиентам выбирать нужные товары», — сказал собеседник агентства.

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