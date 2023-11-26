В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин Desport

«Магазин в “Авиапарке” открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже», — сказал Кобаррер.
Торговая площадь открывшегося магазина — 5 тыс. кв м, на старте в нем представлено порядка 3−4 тыс. наименований товаров. Затем ассортимент будет расширяться. В целом в магазинах сети будут представлены товары для более 60 видов спорта. Desport позиционирует себя как мультибрендовая сеть.
«Наша цель — покрыть все потребности покупателей. Нам нужно выбирать качественные доступные товары, учитывая то, что основным критерием выбора магазина для россиян является соотношение цены и качества. А наша миссия — вдохновлять людей заботиться о своем благополучии, как ментальном, так и физическом, через спорт и активный образ жизни», — отметил Кобаррер.
Открытия магазинов продолжатся в Москве и Санкт-Петербурге, затем свою работу начнут торговые объекты в регионах. Кроме того, компания Desport уже организовала производство товаров собственных торговых марок (СТМ) как в России, так и за рубежом.
«В январе-феврале первые товары появятся в магазинах. В результате у нас будут представлены как эксклюзивные и известные бренды, так и наши СТМ. Мы хотим создать ассортимент, который будет отличаться от конкурентов», — сказал директор по маркетингу сети.
Компания АРМ в сентябре 2023 года приобрела бизнес Decathlon в России. Сети принадлежало 36 объектов — 35 магазинов и склад. Кобаррер указал, что Desport от объектов не отказывается, склад уже начал работу. Топ-менеджер допустил и дальнейшее расширение сети в России.
«Когда мы откроем все магазины, проверим их работу, проверим позиционирование, улучшим наше предложение для клиентов, в 2025 году — все возможно. В 2024 году первая цель — открыть наш сайт (интернет-магазин — прим. ТАСС), потому что мы обязательно хотим быть омниканальным», — сказал директор по маркетингу.
Кроме того, Desport сохранила российскую команду Decathlon. «Это невероятные специалисты, и даже наши продавцы — это эксперты в спорте, которые могут советовать и помогать клиентам выбирать нужные товары», — сказал собеседник агентства.