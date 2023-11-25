12:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже рядом с мегашколой построят мегадетсад
Объекты будет разделять футбольное поле.
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В Воронеже возведут самый большой в Черноземье детский сад. Он будет рассчитан на 600 воспитанников. Извещение о начале строительства поступило в инспекцию Госстройнадзора Воронежской области. Соглашение о строительстве объекта подписали на IX Форуме регионов Беларуси и России.
Мегадетсад появится рядом с мегашколой на Московском проспекте. Площадь зданий детсада составит около 10 000 кв. м. Трехэтажный объект оборудуют по последним стандартам.
Сдать самый большой детсад в Воронеже планируют в сентябре 2024 года.