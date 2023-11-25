13:48 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий
Погода в Башкирии заметно ухудшится в ближайшие сутки. Об этом рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
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Так, завтра, 26 ноября, в республику придут неблагоприятные погодные явления. Ожидается гололед, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. Помимо прочего, Башкирию окутает туман. Водителям стоит быть предельно осторожными — видимость на дорогах составит менее 500 метров.