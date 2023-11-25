Подсказки пассажирам: на входах в метро разместили дополнительные элементы навигации

«Для удобства пассажиров мы разместили на дверях вестибюлей метро более шести тысяч указателей. Дополнительная навигация подсказывает нужный вход или выход и помогает быстрее ориентироваться. Мы повышаем комфорт поездок по городу по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
При входе можно увидеть стикеры с наименованием станции, номерами линий и информацией о пересадках. Для удобства ориентирования линии и станции, на которые заходит пассажир, обозначаются на стикерах крупнее остальных..
Например, если на входе на станцию «Кунцевская» самый большой значок с цифрой 11, то пассажир попадет на Большую кольцевую линию. Оттуда можно перейти на одноименные станции Арбатско-Покровской или Филевской линий метро, обозначенные номерами три и четыре.
С внутренней стороны вторых дверей отмечены номера выходов, которые встретятся на пути.
С наступлением теплого времени года вторые двери снимут вместе с навигационными стикерами. Обозначения останутся только на основных дверях станций, которые используются постоянно.