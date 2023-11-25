15:28 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах РК
Казахстанцев ожидают метель, туман и гололед, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
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26 ноября ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Такая же погода ожидается и в Костанайской области.
Туман ожидается в Туркестанской и Атырауской областях.
Гололед, туман и метель возможны в Акмолинской области.
В столице возможен гололед.
Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в области Ұлытау, Актюбинской и Мангистауской областях.