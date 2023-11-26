Об опасности антибиотиков предупредил волгоградцев врач Ледяев

В период с 20 по 26 ноября объявлена Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Медики напоминают, что медикаменты выбирать по принципу «это помогло соседу» недопустимо. Бывает, что у двух пациентов очень схожи симптомы заболеваний, но причины разные. Копировать чье бы то ни было лечение опасно.
Некоторые полагают, что во второй раз один и тот же антибиотик уже «не возьмет». По словам медика, если пациент соблюдает правильный режим приема препарата, дозировку, длительность лечения, то организм справится с возбудителем до того момента, как он выработает устойчивость к антибиотику.
А часть пациентов начинают сомневаться в безопасности и пользе антибиотиков, прочитав список побочных эффектов в инструкции. Переживать не стоит. Врач отметил, что антибиотики имеют не более «побочек», чем другие препараты.
Люди верят, что появилось много суперинфекций, устойчивых к антибиотикам. Антибиотики для бактерий — факторы естественного отбора. Из возбудителей выживают те, кто научился противостоять им. Так, полирезистентные штаммы сейчас создают трудности при лечении пациентов, говорит Ледяев. Однако в целом угрозы для человечества нет. Тут важна ответственность больных при приеме антибиотиков: в частности, грамотное их использование поможет обойтись препаратами, что у нас уже есть, не изобретая новых.