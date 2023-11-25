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15:51 (мск), источник: dostup1.ru

Теплый атмосферный фронт достиг Южного Урала: при +3 возможны ледяные дожди

Теплый атмосферный фронт достиг Южного Урала — синоптики прогнозируют до плюс 3 градусов и дожди с мокрым снегом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 4 м/с 60% 768 мм рт. ст. +6°

Ночью 26 ноября в Челябинской области будет минус 3−8, на крайнем юге — около нуля, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, локально — с дождем, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра до 14 м/с.

Днем в воскресенье ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, при переменной облачности небольшие, кое-где — умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южной четверти 5−10 м/с.

Ранее сообщалось, что интенсивных осадков на Урале до середины следующей недели не предполагается, в основном небольшие, местами — умеренные.

В Челябинске ночью 26 ноября минус 4−6, без существенных осадков. Завтра днем от нуля до плюс 2, облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южной четверти 5−10 м/с.

По предварительным расчетам, примерно такой температурный фон сохранится до конца ноября.

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