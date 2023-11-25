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16:49 (мск), источник: НИА Самара

26 ноября в Самарской области осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, до +4°С

В Самаре температура воздуха ночью −0, −2°С, днем +1, +3°С.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 7 м/с 52% 769 мм рт. ст. +6°

26 ноября, по сведениям Приволжского УГМС, в Самарской области облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем осадки в виде мокрого снега и дождя.

Местами туман, гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с.

Температура воздуха по области ночью −4, +1°С, днем −1, +4°С, на дорогах местами гололедица, снежный накат.

В Самаре ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, туман, местами гололедица, снежный накат, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью −0, −2°С, днем +1, +3°С.

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