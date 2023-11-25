Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

«Днем 26 ноября в Севастополе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер 25−30 м/с. Очень сильные осадки: дождь, переходящий в снег», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, в Севастополе может выпасть 30 мм осадков и более, притом что месячная норма составляет 26 мм.
Высота волн составит 3−4 метра. В связи с погодными условиями все коммунальные службы Севастополя будут работать в усиленном режиме.
Сотрудники МЧС России по региону призывают жителей и гостей Севастополя при сильном ветре не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды, а также не плавать в море.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму предупредили, что в ближайшие трое суток на полуострове прогнозируется ураганный ветер до 40 м/с, а также дожди с мокрым снегом.