На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

В открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провел экскурсию для детей из новых территорий.
Среди уникальных экспонатов выставки Минтранса — реалистичная масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, портальных инспекционно-досмотровых комплексов в пунктах пропуска через государственную границу, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог и голографическая 3D-пирамида с визуализацией технологии работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Кроме того, на экспозиции для посетителей есть тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей. Также в павильоне представлено специальное оборудование, которое превращает нарисованные ливреи самолета в трехмерную модель, после чего воздушное судно взлетает в виртуальном аэропорту «Елизово» Петропавловска-Камчатского. А мультимедийная инсталляции показывает, как управлять архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.
Экспозиция вышла действительно впечатляющей, отметил Андрей Белоусов. «Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6−10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал он после осмотра экспозиции.
Развитие транспортной отрасли — одно из необходимых условий для развития страны, отметил министр транспорта России Виталий Савельев. «В следующем году транспортному комплексу исполняется 215 лет. Это история, которую нам нельзя забывать. Мы делаем все возможное, чтобы граждане получали качественные услуги. Передвижение, мобильность населения — один из главных факторов уровня жизни, к повышению которого мы стремимся», — подчеркнул министр.
В свою очередь, на экспозиции Минстроя «Строим будущее» представлены достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. Например, беспилотный робот-дворник «Городовой», который не только убирает улицы, но и обеспечивает безопасность. Он подключен к системе «Безопасный город».
Кроме того, на выставке особое внимание уделили развитию туристической инфраструктуры — в интерактивном зале корпорации Туризм.РФ посетители могут узнать о нескольких туристических комплексах в разных регионах страны. Отдельный зал заняла Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — здесь можно познакомиться с историей ведомства и узнать о перспективах его развития.