18:33 (мск), источник: СуперОмск
Омичей предупредили о плановых отключениях холодной воды на целый день
Омский водоканал предупредил жителей Омска о плановых отключениях холодной воды в домах из-за ремонтных работ в ближайшие дни.
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По состоянию на пятницу, 25 ноября 2023 года, плановые ремонтные работы планируются на 27, 28 и 30 ноября, а также на 4 декабря 2023 года.
Так, в понедельник, 27 ноября 2023 года, планируется подключение нового водопровода по ул. Красный Путь — ул. 2-я Дачная в Центральном округе, из-за чего с 10 до 23 часов без холодной воды останутся дома № 135/1 и 135/2 по Красному Пути.
Во вторник, 28 ноября 2023 года, работы продут на водопроводе по ул. Красный Путь, 57 в Центральном округе. Из-за этого с 11 до 19 часов не будет холодной воды только в доме по указанному адресу — № 57 по Красному Пути.
В четверг, 30 ноября 2023 года, в планах ремонтные работы в колодце по ул. 22-го Партсъезда — СНТ «Березка», также в Центральном округе.
На этот раз холодной воды не будет с 11 до 23 часов в следующих домах:
— ул. 22 Партсъезда, 57, 97аа1, 97в/2 103а, 103а к.2, 105, 105а, 103б к.1, 103а к.6, 103а к.5, 103 к.1, 103а к.3, 97в/1, 97 к.3, 97 к.1, 97б, 97 к.1, 97, 100 к.2, 100/3, 98, 100/1, 100а, 100е, 98б, 98 к.2, 98 к.2 лит Е, 98 к.2 лит. Ф, 98 к.3а, 98к3, 100/2, 100/1, 98г/1;
— ул. Каховского, 7;
— ул. Раздольная, 1, 1к2, 1 г, 1б, 1к3;
— ул. Успешная, 51, 53;
— ул. Нахимова, 76а/3;
— ул. Зелёная, 18 к1; 16, 15/1, 13, 10;
— ул. Барнаульский переулок, 6;
— ул. 2я Барнаульская, 12;
— частный сектор по ул. Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Калугиной;
— частный сектор по ул. 2,3-й Зеленый проезд;
— частный сектор по ул. Ершова от 2-ой Барнаульской до Барнаульского переулка;
— СТ «Незабудка»;
— водоразборные колонки по ул. Раздольной, 4, 7, 12, 21;
— Барнаульский переулок у скл. ТЦ «Омский»;
— пер. Барнаульский, 9.
Кроме того, в понедельник, 4 декабря 2023 года, запланированы работы на водопроводе по ул. Нефтезаводская в Советском округе:
В этот день с 10 до 20 часов под отключение холодной воды попадут 22 административных и производственных здания по адресам:
— ТЭЦ-3;
— ул. Нефтезаводская, д. 53, д. 51, д.51а, д. 54, д.52;
— ул. Губкина, д. 2, д. 1, д.1а, д.1/1, д.½, д.⅓, д.¼, д.⅕, д.5/2, д. 7, д.7/3;
— ул.1-я Заводская, д. 41, д. 39, д.39а, д.39Б, д.39д.