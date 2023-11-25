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18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пока еще осень: какая погода будет в Волгоградской области в воскресенье

В Волгоградской области дождь и туман прогнозируют 26 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 6 м/с 44% 769 мм рт. ст. +9°

В последнее воскресенье ноября будет настоящая осенняя погода в Волгограде и области. 26 ноября в регионе прогнозируют дождь, причем местами он будет сильным. В Волгограде осадки ожидаются умеренные ночью и слабые днем, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Также будет туман.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +4…+9º, при прояснениях 0…+3º, днем +5…+10º, в отдельных районах до +12º. В Волгограде столбики термометров будут показывать +5…+7º в ночные часы, +8…+10º в дневные.

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