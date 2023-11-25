18:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Пока еще осень: какая погода будет в Волгоградской области в воскресенье
В Волгоградской области дождь и туман прогнозируют 26 ноября.
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В последнее воскресенье ноября будет настоящая осенняя погода в Волгограде и области. 26 ноября в регионе прогнозируют дождь, причем местами он будет сильным. В Волгограде осадки ожидаются умеренные ночью и слабые днем, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Также будет туман.
По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +4…+9º, при прояснениях 0…+3º, днем +5…+10º, в отдельных районах до +12º. В Волгограде столбики термометров будут показывать +5…+7º в ночные часы, +8…+10º в дневные.