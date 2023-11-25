18:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Умерла актриса Молодёжного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева
Наталия Дмитриева скончалась после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.
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В Петербурге скончалась актриса Молодёжного театра на Фонтанке, заслуженная артистка России Наталия Дмитриева. Она долго и тяжело болела. Ей было 78 лет.
Трагическую новость театр, в котором она служила с 1981 года, опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Человек удивительной эрудиции, разнообразных интересов, Наталия Дмитриева обладала невероятной широтой души, способностью воспринимать мир во всем его многообразии. Коллеги из Молодёжного театра всегда будут помнить её как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надёжного партнёра и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении.
Широкой аудитории Наталия Дмитриева известна по ролям Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя, уходи», Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин», Елены в фильме «Невозвращенец» и других кинолентах. Появлялась она и в сериалах — в её списке такие известные фильмы, как «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».
В театре она блистала в легендарных спектаклях «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры» и других. В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию «Золотой софит» за роль Тёти в спектакле «Фантазии Фарятьева».
Ранее в Петербурге скончался артист Александринского театра Иосиф Кошелевич, посвятивший ему 35 лет жизни.