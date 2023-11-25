18:56 (мск), источник: Сиб.фм
COVID-19 может находиться годами в организме человека в «спящем» состоянии
Коронавирус может задерживаться в организме переболевшего человека на протяжении нескольких лет, считают учёные.
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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Российской газетой» объяснил, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) проникает в клетку, связываясь с белком на ее мембране, известным как рецептор АПФ. Большое количество таких рецепторов находится на белых кровяных клетках, которые являются частью иммунной системы. Таким образом, коронавирус повреждает иммунную систему и подавляет ее реакцию.
Кроме того, в иммунной системе есть «клетки памяти», которые находятся в состоянии спящего анабиоза и не размножаются при заражении вирусами. Это относится не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, таким как ВИЧ. Клетки иммунной памяти могут активироваться через несколько месяцев или даже лет, одновременно активизируя «спящие» вирусы и вызывая рецидив инфекции.
Клетки иммунной памяти хранятся в различных тканях, таких как лимфоидная ткань, селезенка и костный мозг. В головном мозге также есть автономные долгоживущие клетки иммунной системы, которые могут скрывать различные вирусы.
Возможно, коронавирус также использует другие долгоживущие клетки в разных тканях, например, фибробласты или мышечные клетки сердца, которые могут жить до 20 лет, добавил иммунолог.
Он также отметил, что дальнейшие научные исследования будут сосредоточены на изучении «длинной формы» COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все больше врачей склоняются к мнению о том, что коронавирус не покидает организм полностью после заболевания COVID-19 и может продолжать наносить вред.