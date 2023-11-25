Гражданство или ВНЖ других стран получили больше россиян, чем год назад

Документы, которые дают право постоянно жить на территории страны, россияне получали в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре, Украине и в США.
Ранее в МИД сообщили, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. Эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в 2022 году — 4,3 тыс. человек. Тогда консульский департамент при министерстве подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тыс. человек в 2020 году и 4 тыс. человек в 2021 году.
Власти России обязали россиян, получивших документы, которые дают право постоянно жить за границей, сообщать об этом государству с 2014 года.
В июле 2023 года МИД предложил россиянам уведомлять об этом российские посольства в другой стране в течение 60 дней. При несоблюдении этого срока россиянин должен будет обязан обратиться в органы МВД в течение 60 дней с даты въезда на территорию России, пояснили в ведомстве.