04:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Доля или дар? Что, кроме пелёнок и бессонных ночей, получают кузбасские мамы
Рассказываем о льготах и поддержке кузбасских матерей.
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Кузбасские женщины обычно становятся мамами к 25 годам. Что, помимо забот и ответственности, получают они с новым статусом? Ответ на этот вопрос искала корреспондент «АиФ в Кузбассе» в преддверии Дня матери.
Окапиталенные.
Главная льгота рожавших женщин — материнский капитал. «За 16 лет действия программы в Кузбассе сертификаты на материнский капитал получили 252 тыс. семей, которые распорядились средствами господдержки на сумму больше 83,5 млрд руб.», — говорит управляющий ОСФР по Кузбассу Людмила Бабичук.
Также с 2011 г. вручается областной капитал в 130 тыс. руб. Но, в отличие от федерального, не всем подряд, а многодетным: за это время более 21 тыс. кузбасских мам потратили его на жильё (всего на 2,5 млрд руб.).
Льготы обычно дают, когда ребёнок только родился: пособия по беременности и до 1,5 лет, единовременные выплаты и пр. В дальнейшем государство продолжает поддерживать, как правило, малоимущих и многодетных — чаще всего в сочетании обоих качеств. Малообеспеченные семьи с тремя и более детьми в Кузбассе получают льготы на оплату «коммуналки», ежеквартальную выплату, бесплатное питание и проезд школьникам, бесплатные лекарства детям до 6 лет и др. Матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, по мерам соцподдержки приравнены к ветеранам труда.
Омедаленные.
В Кузбассе отличившихся мам с 2004 г. награждают медалью «Материнская доблесть». Обычно к награде прилагается единоразовая премия в размере 10 тыс. руб., иных выплат и льгот нет. Награда достаточно популярная, её вручают почти на каждом профессиональном празднике женщинам, имеющим пятерых и более детей. Реже получают немногодетные, если их ребёнок достиг больших успехов. Например, «Материнской доблестью» награждены мамы кузбасских знаменитостей — «Мисс России — 2013» Эльмиры Абдразаковой, футболиста Александра Головина, участника шоу «Танцы» Александра Старцева.
Нередко кузбасские мамы — умницы и красавицы — становятся сами победительницами конкурсов красоты. Есть многодетные мамы, которые успевают вести активную общественную жизнь. Например, Ольга Сотникова из Мариинского МО: вместе с мужем-священником она воспитывает шестерых детей, занимается детским туризмом, победила в областном конкурсе «Семья года».
Как стать хорошей мамой?
С таких мам хочется брать пример. Они наша гордость. Но, к сожалению, есть мамы, чья дурная слава разносится за пределы региона. Вспоминается мать-кукушка из Прокопьевска, которая заперла пятилетнего сына в машине ночью, а сама пошла на дискотеку. А в Яшкинском округе многодетная мать так пила и веселилась, что не заметила пропажи дочек. Босые и голодные сестрёнки двое суток провели в лесу и чудом выжили.
«В природном исконном смысле хорошая мама — это та женщина, которая думает о последствиях, воспитывает самодостаточного, успешного, адекватного человека. Однако в современном обществе, как я часто наблюдаю, это понимание утрачено. Под “хорошей мамой” подразумевается родительница, которая всё позволяет ребёнку, покупает ему гаджеты, машины, квартиры. Повсеместно утверждается, что главное — любить ребёнка. Но просто любить — это вредно, это избыток всего, а всё должно быть в разумных пределах» — рассуждает детский семейный психолог Анна Аксенова.
По её мнению, истинно хороших мам впору записывать в Красную книгу, потому что в современном обществе таких женщин часто осуждают. Ведь они ведут себя не как все: приучают детей к самостоятельности, ответственности, уважению. Они — наставники и авторитет для ребёнка. «Если у девочки есть такой пример в семье, то с большой долей вероятности во взрослой жизни она будет так же строить отношения с собственными детьми. А кому-то хорошей мамой поможет стать психолог, но это каждодневный труд и время, и мало кто отваживается на такое: надо воспитывать прежде всего саму себя, а не ребёнка. Вводить мамо-воспитание в школах — тоже вряд ли поможет, потому что сами педагоги редко соответствуют идеалу, а дети легко считывают обман и им нужны настоящие примеры», — полагает эксперт.
Она считает, что нынешние способы повышения рождаемости в виде маткапитала и прочих льгот, возможно, и увеличивают число мам, но не способствуют их воспитанию: «Каких людей мы получим от таких охотниц за пособиями? Тут качество под вопросом. Ребёнок — это отражение родителей, редко бывают исключения. Поэтому, считаю, надо думать о последствиях».