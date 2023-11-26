08:18 (мск), источник: АиФ Красноярск
Где откроют «глубокий обход» Канска?
В 2023 году в Красноярском крае отремонтировали 513 км автодорог.
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В 2023 году в Красноярском крае отремонтировали 513 км автодорог.
По данным регионального министра транспорта Дмитрия Зотина, в 2023 году в крае отремонтировали 513 км автодорог. Общий объём финансирования составил 22,6 млрд рублей. Это больше, чем изначально было запланировано в бюджете. Дополнительно выделили 770 млн рублей для ремонта в территориях и 511 млн рублей — для обновления дорожного фонда столицы края. В Красноярске приведено в порядок 79 км дорог и 6 мостовых сооружений.
Самым крупным объектом стал Высокогорский мост через Енисей. До конца года планируется открыть «глубокий обход» Канска, включая новый мост через Кан. Продолжается реконструкция дороги Красноярск — Элита, а также ремонт и реконструкция других участков краевой дорожной сети, включая капитальный ремонт обхода Ужура.
«В самый разгар дорожного сезона мы решили искать дополнительные ресурсы, для того чтобы при благоприятной погоде сделать как можно больше. Несколько раз выделялись средства из краевого бюджета на увеличение объёма работ. Важно помнить, что дорога — это не просто часть инфраструктуры. Это важнейший элемент для жителей Красноярского края», — отметил глава региона Михаил Котюков на президиуме правительства.