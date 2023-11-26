08:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Тигр из Вяземского района взбудоражил жителей китайской деревни
Хищник перебежал в Поднебесную по льду в поисках пропитания.
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Жители деревенского округа Хайцин на юге городского округа Фуюань обратились в полицию после того, как обнаружили на записях камер видеонаблюдения амурского тигра, который перебегал российско-китайскую границу по льду. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на biang.ru, вероятнее всего хищник покинул регион в поисках пропитания.
Инцидент произошёл поздно вечером в районе деревни Сыхэ, которая находится как раз напротив Вяземского района Хабаровского края — через реку Уссури. На место происшествия выехали китайские специалисты, которые обнаружили следы хищника. Они установили, что это молодой тигр, который вероятнее всего отправился в Поднебесную в поисках пропитания.
В настоящее время жителей окрестных деревень получили предупреждение о хищнике. Людям рекомендуют быть осторожными и бдительными, особенно в тёмное время суток. В ближайшее время советуют не покидать свои дома, в том числе не выходить на пешие прогулки.