07:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В День матери правительство Приморья напомнило о самых известных мамах края
26 ноября вся страна празднует День матери.
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В последнее воскресенье ноября вся страна отмечает один из самых добрых праздников — День матери. Мамы — они такие разные: добрые, веселые, строгие, справедливые, заботливые и такие родные. 26 ноября Правительство края напомнило о самых известных женщинах нашего региона, которые умело совмещают или же совмещали роль матерей и карьеру. Также всех причастных к этой дате поздравил глава Владивостока и морпехи ТОФ. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Автор легендарных конфет
В честь Анны Федоровны Чулковой в скором времени в приморской столице появится уютный сквер. С 16 лет она работала на Владивостокской фабрике и разработала рецепт конфет «Птичье молоко». Почетной жительницы города не стало в апреле 2020 года, она ушла на 87-ом году жизни. За свою долгую жизнь Анна Федеровна удостоена и многих правительственных наград — Два Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. Она стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Первая женщина-космонавт из Приморья.
Елена Серова четвертая женщина-космонавт в отечественной истории, побывавшая в космосе. Свой полет в космос она совершила в 2014 году. Ее признали героем Российской Федерации и наградили почетным знаком Гагарина. По словам Елены, в космосе ее завораживает звездное небо и все, что видишь вокруг. Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе.
Советская и российская актриса театра и кино
Ольга Дроздова родилась в Находке. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина она вступила в труппу московского театра «Современник». Сыграла во множестве спектаклей и снялась в десятках фильмов и сериалах. У этой прекрасной женщины множество наград, она признана заслуженной артисткой РФ, народной артисткой РФ, а также заслужила Орден дружбы.
Поздравление мэра
«Дорогие жительницы Владивостока! Милые мамы! Поздравляю с замечательным праздником — Днем матери. Уверен, что вы его встречаете с улыбкой на лице и в окружении самых близких вам людей. Сегодня, конечно, все мы скажем вам много раз “спасибо” — за то, что подарили нам жизнь и помогли сделать первые шаги. За то, что учили добру и запрещали грустить. За то, что не давали пасть духом и заставили поверить в настоящую дружбу», — искренне пожелал всего самого прекрасного всем матерям Константин Шестаков.
Поздравление от морпехов
«Сегодня День Матери! Всех Мам бесконечно поздравляем от всех морпехов! Живите вечно, наши Мамы! Спасибо Вам за заботу и теплоту, за искреннюю любовь и нежность. Мы очень Вас любим! Морпехи ТОФ сегодня обязательно наденут шапки, чтобы не простудиться. Точно, как мамы завещали».
Ранее «Комсомолка» пообщалась с жителями Приморского края, они рассказали, как проходит этот день в их семьях. Также мы побеседовали со Светланой Степановной, мамой известного приморского спортсмена Ивана Штыля, она поделилась секретом, как воспитать чемпиона, и дала пару советов будущим матерям. А Ирина Алексеенко, мама невероятной и творческой певицы ЛюSEA из Владивостока, открыла нам воспоминания о детстве своей дочери.