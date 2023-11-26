05:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбассовцы подрались на концерте «Любэ»
Массовая потасовка произошла накануне в филармонии.
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Накануне в кемеровской филармонии на концерте «Любэ» подрались кузбассовцы. В потасовке под песню «Солдаты» участвовало не менее 10 человек.
Видео с драки появилось в группе «Инцидент Кемерово». Автор написал: «Это пьяная драка, народ перепил в ожидании концерта. В буфете свободно продают и коньяк, и ром, а также шампанское, которое народ глотает без ограничений. А вообще концерт клёвый».
Точно неизвестно, что стало причиной массовой драки, но известно, что в ней участвовали и женщины, и мужчины.
Артисты в этот момент пели песню «Солдаты», но через какое-то время прекратили выступление и запись трансляции концерта, которую они выкладывают в социальные сети. Кузбассовцы уже пошутили в комментариях, что даже фанаты Андрея Князева себе такого не позволяют.