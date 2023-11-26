06:10 (мск), источник: ТАСС
В Москве ожидаются гололедица и до минус 5 градусов
Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
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МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 4 градусов, ожидается сильный мокрый снег, местами сильная гололедица, метель, снежные заносы, местами налипание мокрого снега.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.
Ветер северный, северо-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.