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06:10 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидаются гололедица и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 2 м/с 64% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: AFP 2023

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до минус 4 градусов, ожидается сильный мокрый снег, местами сильная гололедица, метель, снежные заносы, местами налипание мокрого снега.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

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