Предстоящая рабочая неделя в Красноярском крае будет морозной

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу ночные температуры будут колебаться от минус 18 до минус 20 градусов.
На востоке региона похожая ситуация. В Канске днем в понедельник ожидается минус 13 градусов. Самыми холодными днями будут вторник и среда — минус 15. В ночь с понедельника на вторник и на среду температура составит 24 градуса мороза.
В Ачинске днем во вторник и среду — минус 11 градусов. Все остальные дни ожидаются комфортные минус 5−9 градусов.
На юге края относительно тепло. В понедельник днем всего минус один. Среда и четверг станут самыми холодными днями — минус десять градусов.
На севере в Енисейске в понедельник и вторник минус 14 и 15 градусов. В Норильске днем дневная температура будет колебаться от минус 16 до минус 20 градусов.