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06:26 (мск), источник: Наш Красноярский край

Предстоящая рабочая неделя в Красноярском крае будет морозной

В краевом центре в понедельник будет минус 10 градусов, самым холодным днем недели станет среда — столбик термометра покажет минус 14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 2 м/с 64% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Наш Красноярский край

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу ночные температуры будут колебаться от минус 18 до минус 20 градусов.

На востоке региона похожая ситуация. В Канске днем в понедельник ожидается минус 13 градусов. Самыми холодными днями будут вторник и среда — минус 15. В ночь с понедельника на вторник и на среду температура составит 24 градуса мороза.

В Ачинске днем во вторник и среду — минус 11 градусов. Все остальные дни ожидаются комфортные минус 5−9 градусов.

На юге края относительно тепло. В понедельник днем всего минус один. Среда и четверг станут самыми холодными днями — минус десять градусов.

На севере в Енисейске в понедельник и вторник минус 14 и 15 градусов. В Норильске днем дневная температура будет колебаться от минус 16 до минус 20 градусов.

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