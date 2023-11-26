06:19 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Народный каток Хабаровска готовят к открытию: фото
В Хабаровске наконец-то приступили к подготовке знаменитого народного катка к открытию.
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Пока что к заливке еще не приступили, но уже видно первые этапы подготовки. На катке уже появилось ограждение и первые украшения. Так что сделать фотографию с огромными цифрами или новогодней елочкой уже возможно.
Когда пространство будет готово принять первых гостей — еще неизвестно. Но пока можете посмотреть на подготовку к открытию в нашем фоторепортаже.