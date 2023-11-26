Главное
Спецоперация на Украине
06:19 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Народный каток Хабаровска готовят к открытию: фото

В Хабаровске наконец-то приступили к подготовке знаменитого народного катка к открытию.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Пока что к заливке еще не приступили, но уже видно первые этапы подготовки. На катке уже появилось ограждение и первые украшения. Так что сделать фотографию с огромными цифрами или новогодней елочкой уже возможно.

Когда пространство будет готово принять первых гостей — еще неизвестно. Но пока можете посмотреть на подготовку к открытию в нашем фоторепортаже.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Народный каток Хабаровска готовят к открытию: фото
Наставники «СКА-Нефтяника» и «Водника» прокомментировали матч в Хабаровске
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта