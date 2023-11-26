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06:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Для жителей Владивостока озвучили дату первого снегопада

Во Владивостоке на 27 ноября прогнозируют снег.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 2 м/с 64% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, первый снег выпадет во Владивостоке уже 27 ноября. Новая рабочая неделя начнется с непогоды. Главный страх жителей и гостей города — ледяной дождь. По словам мэра Константина Шестакова, все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На данный момент синоптики предполагают, что осадки обрушатся на приморскую столицу в период с 7:00 до 16:00. Их общее количество может составить от двух до четырех миллиметров. К тому же весь день будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов также предупреждают о важности соблюдения правил ПДД.

Напомним, прошедший в начале ноября снегопад и обледенение трасс на севере Приморья собрали первые жертвы на дорогах. Из-за превышения скорости и плохих дорожных условий 6 ноября на 275 километре трассы «Уссури», связывающей Хабаровск и Владивосток, погибли две женщины, сообщило УМВД по Приморскому краю.

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