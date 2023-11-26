06:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Для жителей Владивостока озвучили дату первого снегопада
Во Владивостоке на 27 ноября прогнозируют снег.
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По прогнозам синоптиков, первый снег выпадет во Владивостоке уже 27 ноября. Новая рабочая неделя начнется с непогоды. Главный страх жителей и гостей города — ледяной дождь. По словам мэра Константина Шестакова, все службы жизнеобеспечения города находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На данный момент синоптики предполагают, что осадки обрушатся на приморскую столицу в период с 7:00 до 16:00. Их общее количество может составить от двух до четырех миллиметров. К тому же весь день будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходов также предупреждают о важности соблюдения правил ПДД.
Напомним, прошедший в начале ноября снегопад и обледенение трасс на севере Приморья собрали первые жертвы на дорогах. Из-за превышения скорости и плохих дорожных условий 6 ноября на 275 километре трассы «Уссури», связывающей Хабаровск и Владивосток, погибли две женщины, сообщило УМВД по Приморскому краю.