07:34 (мск), источник: АиФ Владивосток
Баскетбольное «Динамо» перед кубковым матчем потеряло несколько игроков
Травмы в последних матчах получили лидеры приморской команды.
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В ближайший четверг, 30 ноября, баскетбольной команде «Динамо-Владивосток» предстоит матч ⅛ кубка России. Игра пройдет в Перми, соперником приморских спортсменов станет команда лиги ВТБ — «Парма». Увы, скорее всего, выставить оптимальный состав на эту игру у «Динамо» не получится.
После последней на данный момент игры в Суперлиге А в Курсе, тренер БК «Динамо-Владивосток» посетовал на не лучшие условия проведения поединка, что привело к ряду травм у наших игроков.
«Играли мы почти что в школьном спортзале. Как следствие, два травмы. У нас в составе три здоровых игрока передней линии. А травмированы на сегодняшний день Митусов, Бестужев и Богданович», — сказал главный тренер БК «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер.
Насколько известно, у Бестужева травма бедра, у Богдановича — плеча. Сергей Митусов травму получил еще ранее — в игре с БК «Тамбов» он травмировал колено. Примечательно, что Богданович и Бестужев на данный момент — первый и третий игроки «Динамо» по средней результативности за игру. Митусов — первый в команде по числу перехватов за игру и лучший по проценту реализации двухочковых бросков.
Напомним, противостояние с «Пармой» будет состоять из двух матчей. Второй поединок пройдет в декабре во Владивостоке. Что касается положения «Динамо» в Суперлиге А, то у приморцев сейчас семь побед и четыре поражения. Очередная игра в регулярном чемпионате — 3 декабря в Химках.