07:32 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Письмо почти 90-летней давности хранило подробности сталинского задания в Хабаровском крае
Говорят, вождь и отец народов лично звонил в Комсомольск-на-Амуре и слал телеграммы.
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Вождь, отец народов, Генералиссимус, Маршал и это далеко не все звания человека, которого при жизни одни боялись, другие боготворили. Тем не менее, граждане считали за честь написать письмо создателю Советского Союза и идейному вдохновителю Иосифу Сталину. Что хотели сообщить главному человеку в государстве труженики? Одно из посланий 86-летней давности хранится в Госархиве Хабаровского края и ждет, точнее уже дождалось своего часа. Авторы письма — первостроители Комсомольска-на-Амуре.
СТАЛИН И КОМСОМОЛЬЧАНЕ
Одно из ранних писем датировано 1937 годом. В нем сами авторы — комсомольцы, решили, так сказать, подвести итоги пятилетки по строительству города. Начали с самого начала. Прибыли к селу Пермскому 10 мая 1932 года, в местность, где была глухая тайга. Людям буквально приходилось выживать в палатках и шалашах, в компании с гнусом. Первое, чем они занялись, начали корчевать вековые деревья, осушать болота, прокладывать дороги. Первый гудок только что построенного завода прозвучал в этой местности через пять лет после начала стройки. Об этом комсомольцы посчитали нужным сообщить вождю в своем совсем не коротком письме.
Сам Сталин, как и Ленин, никогда на Дальнем Востоке не был. Вполне возможно, читал письма из далекого края и в меру фантазии можно предположить, восторгался трудовым подвигом рабочих. Справедливости ради заметим, что в декабре 1949 года в газете «Тихоокеанская звезда» была опубликована заметка о Комсомольске-на-Амуре, как о «боевом сталинском задании». В ней говорилось, что вождь, не смотря на расстояния, проявлял заботу и внимание к строящемуся городу, а в годы войны лично связывался по «прямому проводу» с руководителями партийных организаций, интересовался, как живут и работают трудящиеся Комсомольска. Упоминается также о 10 благодарственных телеграммах от имени Иосифа Сталина.
Внимание отца народов отмечали и авторы письма, составленного в 1937 году. В ответ на это самое внимание комсомольцы благодарили Сталина за инициативу построить город на Амуре, обещали выполнить решение отца народов — построить заводы и возвести город, который должен был стать «живым и ярким олицетворением счастливой и прекрасной юности великой Родины», оберегать его от врагов, шпионов и диверсантов. Новый населенный пункт называли не иначе как «детищем».
Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. На стройку были мобилизованы около 5 000 человек из числа комсомольцев. На Дальний Восток ехали рабочие всех мастей: токари, слесари, фрезировщики, котельщики и другие. Перебраться на другой конец страны решались жители Москвы, Ленинграда, Харькова, Одессы и других городов. По призыву Валентины Хетогуровой в город приехали около 400 девушек. Однако не все прибывшие выдержали тяжелые условия и покинули большую стройку. Про тех, кто остался, первостроители рассказали Сталину, что люди выросли профессионально, морально и физически, закалились, так сказать в суровом дальневосточном климате.
ДАЕШЬ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ
Чтобы обжить дикое место, комсомольцам надо было для начала построить общежитие, а для этого нужен был материал. Поэтому первым соорудили лесопильный завод. Начинания чуть было не пропали из-за происков недругов. Были поджоги, попытки обрывать и спускать плоты по Амуру и даже попытки искушения молодежи. Впрочем, все это не особо помешало заложить первый корпус Амурского судостроительного завода. В церемонии закладки участвовал товарищ Блюхер. Военный министр Дальневосточной республики был арестован и забит до смерти во время пыток в 1938 году, то есть через год после того, как первостроители города написали письмо Иосифу Сталину и упомянули Василия Константиновича.
Кстати, опальный маршал был не единственной известной персоной, которая посетила великую стройку. Бывал здесь в декабре 1933 года советский писатель Александр Фадеев. Выступая перед комсомольцами, он тоже подчеркнул, что город строится по указанию Сталина, а значит, знать о нем должен не только каждый дальневосточник, но и каждый гражданин Советского Союза. Потому что это героический город с большим будущим. Позже сюда нагрянул и сталинский сокол Алексей Маресьев.
Не менее восторженно писали комсомольцы в своем письме о закладке корпуса второго завода — машиностроительного. Местные жители работали, выпускали нужную стране продукцию, строили новые заводы, радиостанцию, чтобы была связь с Москвой, жилые дома, больницы школы и детсады. Соорудили еще и стадион, ведь строители коммунизма должны быть по-спортивному ловкими и сильными. В послании Сталину упоминается первый родившийся в Комсомольске-на-Амуре ребенок. Это была девочка, которую назвали Лена. Она появилась на свет в декабре 1932 году. Пять лет спустя в школах Города юности учились больше шести тысяч детей.
Боевое сталинское задание было выполнено — город построен, о чем не раз упоминалось позже в официальных документах и по случаю городских праздников. С тех пор прошло 86 лет, но, несмотря на солидный по человеческим меркам возраст, город по-прежнему остается молодым, объясняя свое второе название «город Юности».