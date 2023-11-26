Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По словам Сухацкого, сейчас в Симферополе работает 266 автобусов на 47 маршрутах и 83 троллейбусов на 11 линиях. Машины подготовлены к холодному сезону и технически исправны, большинству не более десяти лет, отметил он. Поэтому причиной их задержек в графике, на которые стали жаловаться горожане с наступлением ненастной погоды, являются преимущественно заторы на дорогах.
По словам Сухацкого, пробки на дорогах крымской столицы связаны «в первую очередь с возникновением холодов» и, как следствие, увеличением числа желающих ехать в тепле, а не идти пешком.
Кроме того, для работы общественного транспорта очень важно наличие выделенной полосы, что есть не везде на магистралях. А там, где они присутствуют, на них заезжают легковые автомобили, создавая трудности автобусам и троллейбусам.
Исправить ситуацию, по его мнению, сможет увеличение числа технических средств фиксации нарушений движения по полосам, которые пока есть не везде, где это необходимо.
В целом же движение автобусов и троллейбусов в Симферополе, по его словам, выполняется в штатном режиме. Нарушения мониторят силами групп контролеров из сотрудников управления, представителей общественного совета и перевозчиков. Они фиксируют периодичность прибытия и отправления транспорта, и, «если есть отклонения и нарекания — предпринимаются меры», отметил Сухацкий.
По его словам, у рабочей группы по транспорту в городской администрации «есть инициативы по изменению маршрутной сети города», которые в том числе предполагают пересадки на ряде маршрутов. Но пока говорить о внедрении новшеств рано, поскольку все детали не обсудили с общественностью.