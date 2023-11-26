08:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Первый участок дороги на Ольхоне планируют сдать в 2025 году
Ввод в эксплуатацию перенесен с 2023-го.
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Ввод в эксплуатацию первого участка дороги протяженностью около 6 км на острове Ольхон перенесли с 2023 на 2025 год. Это связано с расторжением контракта с предыдущим подрядчиком. Об этом сообщил глава Минтранса Иркутской области Максим Лобанов. Сейчас работы по капремонту на объекте проводит другая компания, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что заасфальтировать дорогу на Ольхоне протяженностью более 30 км поручил президент РФ Владимир Путин. Контракт на ремонт первого участка был заключен в декабре 2020 года. Его сдача была запланирована на осень 2022 года, однако контракт был расторгнут, передает ТАСС.