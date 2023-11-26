07:59 (мск), источник: "Российская газета"
Между Хабаровском и Амурзетом впервые за 30 лет возобновили авиаперелеты
Вертолетный рейс связал Хабаровск с селом Амурзет в Еврейской автономной области. Полеты возобновили после 30-летнего перерыва.
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Вертолет Ми-8 вылетел из хабаровского аэропорта в 12:20 по местному времени. Перелет занял два часа.
«Открытие прямого рейса из международного аэропорта Хабаровск в Амурзет Еврейской автономной области — событие знаковое и, можно сказать, историческое. Полеты в этот регион открываются впервые за последние несколько десятков лет. Запуск данной полетной программы выполняет значимую социальную функцию, обеспечивая транспортную доступность регионов ДФО. Аэропорт Хабаровск единственный аэропорт на Дальнем Востоке, откуда можно улететь в любой субъект ДФО», — рассказал «РГ» генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.
Полеты по маршруту будет выполнять Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Тайга». Рейс субсидировали из федерального бюджета. Вылеты запланированы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.