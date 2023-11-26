07:57 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хабаровская бизнесвумен оставила турфирму и стала модным дизайнером
В интервью ИА AmurMedia Анна Халепа рассказала как ей удалось завоевать доверие местных клиентов.
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В наше время мир высокой моды уже не является чем-то недосягаемым и чуждым. Дизайнерские вещи в России стали доступнее и ближе к народу благодаря появлению молодых и амбициозных творцов. Хабаровский край не исключение, в краевой столице проводятся модные показы и конкурсы, где любой начинающий дизайнер может презентовать свои работы. Яркие примеры — ежегодный фестиваль «Золотое лекало» (12+) и форум «Красивый город» (16+). Соцсети также помогают творческим людям продвигать собственный бренд. Чтобы из первых уст узнать о нынешних тенденциях и перспективах развития Дальневосточной моды, корреспондент ИА AmurMedia взял интервью у местного дизайнера одежды Анны Халепы. Она рассказала много интересного как о своем пути становления, так и в целом о жизни модного бизнеса в постпандемийный и подсанкционный период российской действительности.
— Анна, расскажите о том, как пришли в профессию и начали свое дело?
— Я всю жизнь этим занималась. У меня есть профообразование. Опыт был, но получилось так, что до того, как открыла агентство, я работала в туризме. На мой творческий путь повлияла история с коронавирусом. Я начала шить маски. Соответственно, поняла, что с этого можно заработать. Я набивала руку и просто шила людям… В это непростое время я создала бренд Varianteers (Варианты). Изначально работали в своем офисе в центре города. Потом, как известно, были санкции, мы не выдержали все это. В итоге офис пришлось закрыть.
— На чем выживали вы и ваши коллеги по цеху после пандемии?
— Мы конкретно, выживали на индивидуальном пошиве к определенным мероприятиям, были такие клиенты, кто просто пополнял свой гардероб. По поводу своих коллег, в целом так же, но у кого-то были и небольшие производства, на магазины отшивали. Соответственно, в период пандемии многие торговые центры были прикрыты либо сокращены.
— Это был ваш старт?
— Это вообще был мой старт. Тут я просто ушла, и туризм дал огромное количество знакомств. Меня поддержали знакомые, сказали: «Ань, давай, вот сейчас как раз-таки коронавирус заканчивается, будут огромные перемены». Потом мы попробовали, зашли, то есть меня поддержали, дали мне старт, дали место с минимальным оборудованием в котором я смогла расположиться. И вот с этого момента мы заходили на рынок с одним клиентом. У меня была подруга, которая просто хотела шить. Встали на такой точке, на площади Ленина. И вот мы с этого начали потихонечку, те кто в нас вложились, дали определенное время на раскрутку. Самая лучшая реклама — это сарафанное радио, оно сработало.
— Как введение санкций повлияло на бизнес? Как справились с трудностями?
— Сейчас на самом деле находятся разные лазейки. А сразу после санкций как было: если раньше примерно две недели мы ждали товар, то потом ждали месяц, полтора. Раскупали остатки. Предприниматели понимают, что спрос рождает предложение, начали поднимать цены и за счет этого, зарабатывать.
— А сейчас полегче? Как с логистикой?
— Сейчас легче, потому что все привыкли. Изначально это шок, когда выдают такую цену. Проходишь через несколько стадий принятия. В конце миришься с тем, что есть. И уже понимаешь, что тебе нужно вот столько денег, вот столько материала, закупаешь. Логистика стала побыстрее работать. В зависимости от того, с какими поставщиками работаешь. Допустим, в один магазин прихожу, там говорят: «Через две недели привезем». Товар есть. Приходишь в другой: «Все разобрали, ждем поставки».
— Подорожала ли ткань?
— Конечно. Намного подорожала. Даже те магазины, где у нас есть какие-то договоренности, какие-то свои скидки, бонусные системы, где мы приводили клиентов. Но при этом даже они насколько пытались, не смогли удержать цену и подорожала ткань на 200−300%. Просто если допустим, за метр эта ткань раньше стоила 300 рублей, то после всех санкций 600−700. Поэтому сложно было, приходилось поднимать цены на товар. При этом клиенты были к этому не готовы. Кто-то отсеялся, кто-то нашел тех у кого цена была меньше. Со временем легче стало, шили потихонечку. Конечно, мы и наши коллеги участвовали в показах и конкурсах. Это тоже давало аудиторию. Сейчас у нас снова город зажил. Конечно, непростая ситуация со спецоперацией. Опять возникли проблемы с логистикой, курсом валюты. Признаюсь честно: нам непросто. Поднимаем цены на товар, потому что в любом случае не хочется работать в убыток. Думаю все клиенты это понимают.
— Вы говорите, что сейчас все более-менее вышли из кризиса, причина в новых мероприятиях?
— Да, появилось больше мероприятий, в Хабаровске стали проходить разные ивенты, шоу, показы. Анна Карпусь знаменитая, у нее Дальневосточный театр моды. Только у них четыре проекта за год делают, масштабных и крутых. После показов очень много приходит клиентов, вещи разбирались моментально, не успев вообще доехать до своих вешалок. Я считаю, что у нас организация мероприятий проходит на высшем уровне, даже лучше, чем в Москве. Это, в первую очередь, конкурс «Золотое лекало» (12+), который организует Анна Карпусь вместе с правительством края. Есть еще Леготина — школа моделей «Best». Они тоже с правительством работают.
— Получается, что клиент видит вещи на показе, а потом их покупает. Где он еще может узнать о брендах?
— Мы сами себе являемся рекламой, посещая мероприятия в одежде от своего бренда. Я хожу на деловые обеды, вечеринки, тусовки. Конечно, дизайнерам, модельерам Хабаровским сложно пробиваться. Вот буквально недавно в «Радостях» модное агентство Kate Model Club устраивало небольшой показ (16+). Меня пригласили как Дальневосточного дизайнера. Я наблюдала за реакцией зрителей, как они реагирует. К сожалению, большое количество людей не готово к подобным мероприятиям. И мне всегда так было обидно, хочется же Хабаровск приукрасить, чтобы люди стильно одевались. Возможно, многие стесняются, боятся осуждений.
— Анна, расскажите, как молодому дизайнеру заявить о себе?
— Я думаю, здесь нужно большое желание и видение своего продукта. Сначала необходимо определить свою целевую аудиторию. Если ты не знаешь, то хотя бы нащупывай методом тыка. Мы начинали с индивидуального пошива. Вот только буквально спустя три года после участия в разных проектах, нащупала свою аудиторию, и поняла что моя область это «вечерка» и «кэжуал». Получается настолько круто сочетать, и вот я теперь ее продвигаю. Нашим молодым дизайнерам советую также. В первую очередь— сарафанное радио. Также быть рекламой своего продукта, обязательно носить вещи своего бренда. Все на себе, мы — самая главная реклама своего продукта.
— Насколько круче соцсети качают бренд, чем, например, показы?
— На своем примере приведу, выкладывала разные фотосессии, какие-то истории, какие-то там конкурсы. Мы притягивали. Потом начались показы. Показы — это наикрутейший контент, который ты можешь делать в соцсетях. И это, кстати, экономия, потому что тебе фото и видео достается по бартеру. Тебе отдают, ты за это ничего не платишь. У меня также есть сотрудничество с модельными агентствами, они берут твою одежду напрокат, фотографируют — это реклама. Когда ко мне обращаются даже начинающие фотографы, я всегда иду на какие-то условия, потому что сама начинала с этого же. Меня все спрашивают по поводу конкуренции, вообще не вижу конкурентов. Просто считаю, что все дизайнеры, делают свой уникальный продукт. Конкуренция — токсичная история.
— Когда человек приходит в интернет, он выбирает не только между вами и теми, кто делает только вечерние платья. Он смотрит по всей нише. Как здесь выделиться и привлечь внимание, может быть как-то подцепить?
— Красивым, дорогим контентом, качественными фотографиями, красивым продуктом, в плане того, что он должен быть не только красиво сфотографирован, но и должен красиво сидеть, потому что люди изначально смотрят на картинку. Без красивой картинки, какой бы ты профессионал ни был, к тебе пойдут лишь подшить брюки, поменять замок. А вот сделать наряд вряд ли.
— Как найти целевую аудиторию и выстроить концепцию бренда, сделать свой стиль?
— В первую очередь, мода и стиль, это, в принципе, две разные ниши. Стиль это про образ жизни, чем ты живешь. Он может быть разным. Ты можешь ходить всегда в зеленом, в цветочках и подобное. А мода, допустим, тебе диктует синий цвет. Это про тренды. То есть, мода со стилем — это две противоположности. Мода — это то, что задают какие-то определенные влияющие на нас факторы. Политика, экономика, это тенденции задает. Все равно влияет на моду именно. А стиль — это твой образ жизни, это то, чем ты живешь. Может быть, ты не ешь мясо, любишь цветочки или бабочки, ты никогда не оденешься открыто-экстравагантное красное платье. То есть это не твой стиль, это не твой образ жизни, ты больше такой закрытый, природный, и тому подобное. Здесь нужно понимать какой твой стиль, что ты несешь.
— Могут ли хабаровские дизайнеры конкурировать на всероссийском рынке?
— Многие стремятся сразу выйти на Москву. В столице очень сложно, ты можешь затеряться среди остальных. Тебе нужно делать настолько уникальный продукт, чтобы ты был в топе. Если делаешь базовые вещи, даже трендовые, можешь быстро взлететь, но вскоре про тебя все забудут. Нужно держать публику в напряжении. Постоянно что-то придумывать, чем-то удивлять, идти в ногу со временем, опираясь на разные цвета, текстуры, ткани, формы. В таких городах, как Хабаровск, намного проще начинать, тут более узкая аудитория, ты можешь сначала здесь развить свой продукт, и дальше уже масштабироваться.
— Сколько вложений требует старт бренда одежды? Что является самой затратной графой расходов в начале производства?
— Аренда помещения. Можно конечно у себя на квартире отшивать, но это только в самом начале. Уже потом расходные материалы. Оборудование тоже недешевое. С материалом проблема, поскольку сейчас усложняется логистика. У нас много чего не хватает, а цены растут.
— Какой потенциал для модного бизнеса вы видите в Хабаровском крае? В какую сторону он будет развиваться?
— Я считаю, что будет развиваться индивидуальный пошив. Потому что люди устали от масс-маркета и однообразия. Все хотят выделяться, выглядеть красиво. Индивидуальный пошив он в спросе, он в цене. В масс-маркет, где ты пришел и купил базовое. Что-то интересное хочется всегда в гардеробе. Другая тенденция — осознанное потребление. Поэтому будет стрелять сфера услуг, ателье: подшить, зашить, убрать, ушить, перешить и так далее. Сам масс-маркет, конечно, никуда не денется. Чтобы держаться на плаву, магазинам все равно нужно выдавать какие-то трендовые вещи.
— В завершение, что можете лично пожелать начинающим дизайнерам?
— Главное, чтобы у вас была вера в мечту, силы не сдаваться, а также собственная идея. Нужно сохранять индивидуальность, свою историю… Намного ценнее, когда вещь с историей, с какой-то эмоцией. Важно всегда ставить перед собой цели. Как меня учили: цель может быть недостижима, но если ты к ней идешь, то однозначно дойдешь.