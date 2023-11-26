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08:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Дом обустраивать будет?»: в Приморье лесной зверь обескуражил местных жителей

Очевидцы поделились интересным видео в социальных сетях.

Источник: Соцсети

В Приморье лесной зверь обескуражил местных жителей. Очевидцы поделились интересным видео в тг-канале «Svodka25» (18+).

На трассе в Приморском крае встретили бобра, который нес домой елку.

Водитель остановился на дороге, чтобы пропустить бобра, чтобы тот смог отнести домой находку.

В комментариях бурно обсуждают необычную ситуацию:

«Дом обустраивать будет?»;

«Прелесть!»;

«Как необычно».

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