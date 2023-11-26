Главное
Спецоперация на Украине
12:06 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Как не отравиться пельменями, узнали волгоградцы

Ранее специалисты Роскачества обследовали пельмени известных марок и выявили множество нарушений.

В этой связи эксперты составили рекомендации, которые помогут избежать проблем со здоровьем при употреблении этих продуктов.

По итогам изучения пельменей известных производителей специалисты выяснили, что в продукте двух из них содержится повышенное число микроорганизмов, в четырех — кишечная палочка, еще в одних — листерии, а в других четырех — сальмонеллы.

Эти результаты могут указывать на несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве или нарушение температурного режима при хранении в магазине. При этом и сами покупатели могут совершать ошибки, когда после покупки долго не убирают пельмени в холодильник.

Опасные микроорганизмы могут попасть в пищу через руки персонала, зараженную воду, сырье, упаковку.

Эксперты Роскачества советуют варить пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, это поможет снизить риск попадания в организм болезнетворных бактерий.

Также нужно соблюдать определенные правила при выборе продукта. Так, пельмени не должны быть слипшимися. Если вы планируете долго ходить по магазину, то их лучше брать в последнюю очередь, чтобы они не успели растаять.

В холодильнике пельмени следует хранить не более одного месяца после покупки при температуре не выше −10 градусов. Лучше брать столько, сколько сможете съесть в течение нескольких недель.

Многие люди покупают продукты, у которых на упаковке написано «пельмени ручной лепки», поскольку считают, что они окажутся лучше и полезнее. Однако, скорее всего, эта надпись — маркетинговый ход, ведь в промышленных условиях лепить их вручную невыгодно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Группа «СерьГа» и Анна Чапман: фоторепортаж с открытия кинофестиваля в В...
В Астрахани случилось очередное ЧП с мостовым переходом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье