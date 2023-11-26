08:36 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Первые фото: На Молдову обрушился страшный снегопад — с ледяным ветром и холодрыгой
Пока последствия от метели минимальные, но она только началась, с другой стороны.
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Жители Молдовы проснулись утром в воскресенье с противоречивыми чувствами.
На юге, в центре и на западе страны — метет, а вот на севере с утра сухо (правда, уже через пару часов пойдет снег).
В Приднестровье дождь, переходящий в снег.
Синоптики сообщают, что осадки не прекратятся в течение всего дня.
Более того, будет морозец — днем до −2 градусов. Да плюс ветер!
Покатаемся ли сегодня на санках? Пока непонятно, но вероятность велика.
И да, будьте осторожны на дорогах.
Пока службы справляются, как оно будет дальше — иди, знай.
В Кишиневе метет.