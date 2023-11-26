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Спецоперация на Украине
08:36 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Первые фото: На Молдову обрушился страшный снегопад — с ледяным ветром и холодрыгой

Пока последствия от метели минимальные, но она только началась, с другой стороны.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +1° 0 м/с 69% 765 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы проснулись утром в воскресенье с противоречивыми чувствами.

На юге, в центре и на западе страны — метет, а вот на севере с утра сухо (правда, уже через пару часов пойдет снег).

В Приднестровье дождь, переходящий в снег.

Синоптики сообщают, что осадки не прекратятся в течение всего дня.

Более того, будет морозец — днем до −2 градусов. Да плюс ветер!

Покатаемся ли сегодня на санках? Пока непонятно, но вероятность велика.

И да, будьте осторожны на дорогах.

Пока службы справляются, как оно будет дальше — иди, знай.

В Кишиневе метет.

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