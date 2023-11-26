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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег и дождь обещают в Ростове в рабочую неделю

В Ростове с 27 ноября обещают осадки и плюсовую температуру.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 2 м/с 65% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В донской столице с понедельника, 27 ноября, прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Рассказываем подробно, чего ждать от погоды в последнюю неделю осени.

Завтра, 27 ноября, утром столбик термометра покажет + 4, днем от +2 до +4, вечером от +1 до +2. В первой половине дня — небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.

Во вторник, 28 ноября, утром столбик термометра покажет от 0 до +3, днем +4, вечером +3. Утром пойдет небольшой снег, который прекратится к обеду. Днем облачно с прояснениями.

В среду, 29 ноября, будет дождливо. Утром +4, днем +6, вечером +7.

В четверг, 30 ноября, пасмурно. С утра в Ростове в этот день обещают от + 5 до +6, днем +6, вечером +3.

В пятницу, 1 декабря, утром столбик термометра покажет +1, днем +6, вечером +5. Во второй половине дня прогнозируют осадки в виде дождя.

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