12:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег и дождь обещают в Ростове в рабочую неделю
В Ростове с 27 ноября обещают осадки и плюсовую температуру.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В донской столице с понедельника, 27 ноября, прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Рассказываем подробно, чего ждать от погоды в последнюю неделю осени.
Завтра, 27 ноября, утром столбик термометра покажет + 4, днем от +2 до +4, вечером от +1 до +2. В первой половине дня — небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.
Во вторник, 28 ноября, утром столбик термометра покажет от 0 до +3, днем +4, вечером +3. Утром пойдет небольшой снег, который прекратится к обеду. Днем облачно с прояснениями.
В среду, 29 ноября, будет дождливо. Утром +4, днем +6, вечером +7.
В четверг, 30 ноября, пасмурно. С утра в Ростове в этот день обещают от + 5 до +6, днем +6, вечером +3.
В пятницу, 1 декабря, утром столбик термометра покажет +1, днем +6, вечером +5. Во второй половине дня прогнозируют осадки в виде дождя.