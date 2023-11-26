Опасные пилюли. Как отличить поддельные лекарства от настоящих и что подделывают чаще всего?

Как не нарваться на подделку? Всегда ли брендовые препараты оправдывают доверие? Что такое дженерики, и стоит ли относиться к ним с опаской? Обо всем этом в интервью с CEO компании Asklepiy Group Саидом Талибовым.
— На что обращать внимание при покупке лекарств? Как отличить фальсифицированный препарат от настоящего обычному человеку?
— Дешевые подделки, как правило, легко определить невооруженным глазом. Об этом может свидетельствовать мятая или неаккуратно склеенная упаковка, нечеткая печать текста и рисунков на ней, блеклые цвета, наличие орфографических ошибок, нарушенная целостность блистера или пузырька. Кроме того, легальный препарат должен сопровождаться инструкцией на узбекском языке.
При вскрытии упаковки стоит обратить внимание на консистенцию и внешний вид самого препарата. Чрезмерная рассыпчатость таблеток, резкий запах, осадок в жидкостях или непривычный цвет лекарств, которые вы принимали раньше, должны насторожить.
Кроме того, при покупке любого лекарственного средства в аптеке всегда можно запросить сертификат соответствия.
С 1 сентября 2022 года в Узбекистане введена обязательная цифровая маркировка лекарственных средств. Поэтому обращайте внимание на наличие на упаковке DataMatrix кода. Он представляет собой черно-белый квадрат, чем-то похож на QR-код. Его наносят на утвержденное место на упаковке препарата на этапе его производства. Для каждой товарной единицы этот код индивидуален в отличие от того же штрих-кода. Поэтому отсутствие такого кода должно насторожить.
С помощью мобильного приложения Asl Belgisi можно отсканировать код маркировки и тем самым проверить лекарство на подлинность. В результате сканирования приложение выдаст подробную информацию о препарате — описание товара, сведения о производителе и розничной точке, в котором упаковка должна находиться, сопроводительную разрешительную документацию на лекарственные препараты.
Если вы вдруг увидите несоответствие, то лучше воздержитесь от покупки препарата. Если же цифровая маркировка присутствует, но не отображается в приложении, это значит, что код нанесен на упаковку не по требованиям законодательства. Также отмечу, что через приложение можно сообщить о нарушении. Соответствующая информация будет передана в профильные органы власти.
— Существует ли некий список самых подделываемых лекарств в нашей стране?
— Такого списка нет. Подделывать могут абсолютно любые лекарства.
— Чтобы не нарваться на подделку, врачи часто советуют покупать брендовые препараты. Что это такое?
— Брендовые препараты — это лекарства, которые компании рекламируют под своим названием. Они могут быть разработаны компанией или быть аналогами других препаратов. Каждая компания называет свои препараты по-своему.
Да, как правило, компании, которые выпускают брендовые препараты, тщательно следят за качеством. Но популярность препарата не всегда может быть ключевым показателем эффективности. Порой нераскрученный местный производитель производит лекарственные средства, не уступающие зарубежным аналогам. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что брендовые препараты всегда лучше.
Поэтому в каждом случае необходимо консультироваться с врачом.
— Обязательно ли наличие отдельной коробочки для флаконов антибиотиков? Во многих аптеках Ташкента без вторичной упаковки, к примеру, продают цефтриаксон, амикацин и другие антибиотики. Может ли это говорить о том, что что-то не так?
— Нет, необязательно. Производитель может помещать в упаковку препарат, рассчитанный на курс из 10 дней, а покупателю, возможно, прописали трехдневный курс лечения. Тогда он может приобрести отдельный блистер или ампулу без упаковки.
— Почему цены на одни и те же лекарства разнятся в аптеках страны?
— Цены могут отличаться даже в разных филиалах одной и той же аптечной сети. Это зависит не от жадности владельцев аптек, а от времени и дальности поставок. То есть в одной аптеке товар может быть растаможен в одно время по одному курсу валюты на момент ввоза, а в другой аптеке — в другое время и по другому курсу. Все это в итоге влияет на конечную стоимость препарата.
Для регуляции цен существуют референтные цены на лекарственные средства. Иными словами, препарат не может стоить выше определенной предельной цены.
В то же время стоит сказать, что есть недобросовестные аптеки, которые работают нелегально — не соблюдают необходимых стандартов, не оплачивают налоги. Соответственно цены в таких аптеках ниже, но, кстати, риск нарваться на лекарственную подделку в таких аптеках выше.
— Всегда ли низкая цена на препарат может говорить о том, что это подделка?
— Конечно, далеко не всегда. Дженерики некоторых препаратов могут быть дешевле, потому что их производители не тратят огромные средства на разработку оригинального лекарственного средства. Но при этом они могут быть не менее эффективными, а порой и более действенными за счет использования других компонентов.
Производители брендовых лекарств, как правило, вкладывают больше средств на научные исследования, использование высококачественных субстанций и материалов для упаковки. Также они уделяют большое внимание дизайну упаковки и рекламе. Все это, конечно, влияет на итоговую стоимость препарата.
Дженерики — это аналоги оригинальных препаратов. То есть, когда оригинальный лекарственный препарат прошел все необходимые исследования и имеет монопольное положение на рынке в течение срока действия патентной защиты, другие фармацевтические компании начинают производить его аналоги. Эти аналоги называются воспроизведенными препаратами или дженериками. Поэтому стоимость препарата не говорит о его качестве.
— К слову о дженериках. Многие люди в Узбекистане не доверяют таким препаратам. Насколько их опасения оправданы? Может быть, действительно, лучше не лечиться ими?
— Согласно международным правилам, производитель дженерика должен доказать, что его препарат эквивалентен оригиналу по трем параметрам — химическому составу, фармакокинетическому поведению и терапевтической эффективности.
Это означает, что дженерик должен иметь аналогичные химическую формулу действующего вещества, процесс действия в организме (всасывание, биотрансформация, вывод — прим. редакции), эффективность, безопасность и побочные эффекты. Иными словами, никто не смог бы зарегистрировать дженерик, если бы он не соответствовал оригинальному препарату по упомянутым параметрам.