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09:02 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Гололедица ожидается местами на дорогах Беларуси в воскресенье

Из-за погодных условий возможно затруднение движения транспорта, увеличение вероятности аварий, а также риска травматизма населения.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. На отдельных участках дорог республики в воскресенье сохранится гололедица, об этом предупредили синоптики.

По этой причине на 26 ноября был объявлен желтый уровень опасности.

В МЧС предупредили, что из-за погодных условий может быть затруднено движение транспорта, а также растет возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышается риск травматизма людей.

В целом по стране будет преобладать облачная погода, на большей части территории — снег. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, по югу местами порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от −4°С до +1°С.

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Прогноз погоды по регионам.

В Минске и Витебске в воскресенье синоптики обещают от −1°С до −3°С и облачность. Возможен снег — вероятность осадков колеблется от 70% до 90%, на отдельных участках дорог гололедица. В столице ветер северо-западный, 4−9 м/с, в Витебске — северный, 3 −8 м/с.

В Могилеве и Бресте — от 0 до −2°С, может пройти небольшой снег (вероятность осадков 30−40%). В Могилеве будет облачно и северный ветер силой 4−9 м/с. В Бресте — облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Теплее всего в Гомеле, где ожидается температура −1.. +1°С и без существенных осадков (их вероятность всего 5−10%). Ветер северный, 4−9 м/с, порывами до 14 м/с.

Среди областных центров холоднее всего будет в Гродно, где столбик термометра опустится до −2..-4°С. Существенных осадков синоптики на воскресенье в областном центре не прогнозируют — их вероятность составляет 5−10%. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

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