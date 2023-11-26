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09:52 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Агентство госуслуг: треть граждан Молдовы, проживающих за рубежом, находятся в РФ

Агентство госуслуг опубликовало данные о количестве граждан Молдовы, проживающих за рубежом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. По состоянию на ноябрь 2023 года примерно треть молдавских граждан, выехавших за рубеж на постоянное место жительства, находятся в Российской Федерации. Такие данные опубликовало Агентство государственных услуг Молдовы.

Всего, по информации ведомства, на данный момент в других странах постоянно проживает 115 095 молдавских граждан:

  • в России — 33,5% (38 612 человек);
  • на Украине — 22,78% (26 221);
  • в США — 15,81% (18 192),
  • в Германии — 13,02% (14 981),
  • в Израиле — 6,86% (7890),
  • в Белоруссии — 2,46% (2833),
  • в Италии — 1,43% (1648);
  • в Румынии — 0,22% (257).

В других странах по состоянию на 1 ноября 2023-го суммарно проживало чуть меньше тысячи граждан Молдовы.

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