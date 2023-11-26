09:52 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Агентство госуслуг: треть граждан Молдовы, проживающих за рубежом, находятся в РФ
Агентство госуслуг опубликовало данные о количестве граждан Молдовы, проживающих за рубежом.
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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. По состоянию на ноябрь 2023 года примерно треть молдавских граждан, выехавших за рубеж на постоянное место жительства, находятся в Российской Федерации. Такие данные опубликовало Агентство государственных услуг Молдовы.
Всего, по информации ведомства, на данный момент в других странах постоянно проживает 115 095 молдавских граждан:
В других странах по состоянию на 1 ноября 2023-го суммарно проживало чуть меньше тысячи граждан Молдовы.